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23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:04

Yol verme tartışmasında iki kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı

Kastamonu’da düğün konvoyunda yol verme tartışmasında iki kişiyi bıçaklayan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Yol verme tartışmasında iki kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı
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Kastamonu’da düğün konvoyunda yol verme tartışmasında iki kişiyi bıçaklayan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da merkez Alpı köyünde bir yakınlarının düğününe katılan Orhun A. (28) ile Onur K. (27) ve Mesut K. (28) arasında düğün konvoyu esnasında yol verme konusunda tartışma çıktı. Tartışmada Orhun A., bıçakla Onur K. ve Mesut K.’yi bıçaklayarak yaraladı. Olay sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alınan Orhun A., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan Orhun A. cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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