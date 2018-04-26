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26 Nisan 2018 Perşembe 16:32

Yola çıkan inek kazaya sebep oldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yola çıkan ineğe panelvan araç çarptı.

Yola çıkan inek kazaya sebep oldu
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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yola çıkan ineğe panelvan araç çarptı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak-Bartın karayolu üzerindeki Perşembe Kavşağında meydana geldi. Çaycuma ilçesinden Perşembe beldesine giden Erdoğan Durmuş yönetimindeki 67 TZ 355 plakalı panelvan araç, bir anda yola çıkan ineğe çarptı. Sürücü Erdoğan Durmuş, kazadan yara almadan kurtuldu. Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluşurken, inek ise telef oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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