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12 Ekim 2018 Cuma 12:30

Yola sarkan kablonun altından geçen kamyonet sürücüsü canını hiçe saydı

İSTANBUL(İHA) – Başakşehir Altınşehir Mahallesi’nde yol kenarında bulunan elektrik direği yan yatınca elektrik kabloları yolu kapattı. Kabloların altından geçmeye çalışan bir kamyonet tellere takılınca tehlikeli anlar yaşandı.

Yola sarkan kablonun altından geçen kamyonet sürücüsü canını hiçe saydı
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İSTANBUL(İHA) – Başakşehir Altınşehir Mahallesi’nde yol kenarında bulunan elektrik direği yan yatınca elektrik kabloları yolu kapattı. Kabloların altından geçmeye çalışan bir kamyonet tellere takılınca tehlikeli anlar yaşandı.

Başakşehir Altınşehir Mahallesi Eski İstanbul Caddesi’nde bulunan elektrik direği bilinmeyen bir nedenle yan yattı. Direğin yan yatmasının ardından yol üzerinde bulunan elektrik kabloları da aşağı doğru sarktı. Tehlikeye neden olan kablolar trafiği etkiledi. Eski İstanbul Caddesi’nde yoğun trafik oluşunca BEDAŞ yetkilileri kablolara uzun süre müdahale edemedi. Yaklaşık 2 saat yola sarkmış vaziyette duran kabloların altından trafik akmaya devam etti. Zabıta ekipleri ve vatandaşlar araçları yüksekliklerine göre yönlendirerek trafiğin devam etmesini sağladı.

Yükseklik uyarısına uymayan bir kamyonet sürücüsü kabloların altından geçerken dorsesi kablolara takıldı. Patlamanın yaşandığı esnada direğin yakınında vatandaşlar ölümden döndü.

Yaşanan durumu anlatan Bekir Ertürk isimli vatandaş, “Bir tane vinç gelir bu direği asılsa bu şekilde olmayacak burası. Az kalsın ölümden döndük” dedi. 2 saat sonunda olay yerine gelen BEDAŞ ekipleri tehlike oluşturan elektrik kablolarını keserek yolu trafiğe tamamen açtı.
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