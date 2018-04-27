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27 Nisan 2018 Cuma 20:24

Yolcu midibüsü devrildi:24 yaralı

Elazığ-Diyarbakır yolunda yolcu midibüsü devrildi, 2’si ağır 24 kişi yaralandı.

Yolcu midibüsü devrildi:24 yaralı
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Elazığ-Diyarbakır yolunda yolcu midibüsü devrildi, 2’si ağır 24 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 57. kilometresinde Maden ilçesi Gezin köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’dan Elazığ’a yolcu taşıyan Mehmet Suat Kalkan idaresindeki 21 AG 500 plakalı midibüs yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, 2’si ağır 24 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. 2 yaralı iş makinesi yardımı ile kaldırılan midibüsün altından çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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