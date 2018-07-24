Yolcu minibüsü evin duvarına çarptı: 5 yaralı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün bir evin duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Gönüloğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arslan O. (30) yönetimindeki 58 M 9431 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin duvarına çarptı. Kazada sürücüyle araçtaki yolculardan Önder K. (25), Kamil E. (53), Nurhan K. (20) ve Abdurrahman Y. (80) yaralandı. Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.