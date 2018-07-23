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23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:43

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2’si ağır 3 yaralı

Aydın otoyolunun Belevi gişelerinde yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı. Kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı
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Aydın otoyolunun Belevi gişelerinde yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı. Kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir-Aydın otoyolunun Belevi gişelerinden geçtikten sonra ani dönüş yapan S.T. idaresindeki 07 ABB 867 plakalı otomobile İ.K.’nin kullandığı 45 AAD 216 plakalı yolcu otobüsü yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü S.T. ve yanında bulunan H.Ç., itfaiye ve AKS ekiplerinin müdahalesiyle ağır yaralı olarak araçtan çıkarılırken, E.K. ise hafif yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Yaralılar Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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