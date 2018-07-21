Yolcu otobüsünde 58 kg esrar ele geçirildi

Malatya’da bir yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 58.5 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Malatya’da bir yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 58.5 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin giriş ve çıkışlarında gerçekleştirilen kontroller esnasında bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Bagaj kısmında yapılan aramalarda 5 ayrı paket halinde toplam 58.5 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddenin İstanbul’a göndermek üzere otobüse verdikleri tespit edilirken, paketleri alacak şahsında aralarında bulunduğu 3 şüphelinin kimliklerinin belirlendiği ve yakalanmaları için çalışma başlatıldığı öğrenildi.