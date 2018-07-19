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19 Temmuz 2018 Perşembe 17:44

Yolda yürürken ayağına bıçak saplandı

Kırıkkale’de alışveriş sonrası evine giden genç kızın poşetindeki meyve bıçağı ayağına saplandı.Edinilen bilgiye göre, Şule A. isimli genç kız alışveriş sonrasında Hüseyin Kâhya Mahallesi İzmir Caddesi’nde yürüdüğü sırada...

Yolda yürürken ayağına bıçak saplandı
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Kırıkkale’de alışveriş sonrası evine giden genç kızın poşetindeki meyve bıçağı ayağına saplandı.

Edinilen bilgiye göre, Şule A. isimli genç kız alışveriş sonrasında Hüseyin Kâhya Mahallesi İzmir Caddesi’nde yürüdüğü sırada elindeki poşetin içindeki meyve bıçağının ayağına saplanması sonucu yaralandı. Sol bacağında kesi oluşan genç kızın imdadına çevredeki vatandaşlar yetişerek kızı sakinleştirdi. Daha sonra olay yerine 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kız, bir süre sedye ile taşındıktan sonra ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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