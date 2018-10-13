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13 Ekim 2018 Cumartesi 17:15

Yoldan çıkan araç kayalıklara uçtu: 3 yaralı

Gaziantep’te karşı yönden gelen araca çarpmamak için manevra yapan otomobil kayalıklara uçtu. Kayalara çarparak takla atan araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Yoldan çıkan araç kayalıklara uçtu: 3 yaralı
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Gaziantep’te karşı yönden gelen araca çarpmamak için manevra yapan otomobil kayalıklara uçtu. Kayalara çarparak takla atan araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’te İbni Sina Mahallesi Yeşilkent Mezarlığı’ndan Şehir Hastanesi istikametine seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 AAT 437 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen ve şeridine giren araca çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkan araç uçuruma yuvarlandı. Kayalıklara çarparak takla atan otomobil içerisindeki 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla otomobilde sıkışan yaralılar, araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde güvenlik tedbirleri alan jandarma ekipleri kaza yapan araçta inceleme yaptı.
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