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19 Temmuz 2018 Perşembe 13:35

Yoldan çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Karabük-Eskipazar karayolunda yoldan çıkan bir otomobil boş araziye uçarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Yoldan çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı
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Karabük-Eskipazar karayolunda yoldan çıkan bir otomobil boş araziye uçarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza Karabük-Eskipazar karayolu Burunsuz köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametine seyir halinde olan Fehmi Beyazıtoğlu (60) idaresindeki 34 YB 1257 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş araziye uçtu. Taklalar atarak ters dönen otomobilin sürücüsü Fehmi (60) ile yanında bulunan Emine (51), Rahmi (75) ve Fatma Beyazıtoğlu (85) yaralandı. Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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