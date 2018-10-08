Kastamonu’nun Tosya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine bağlı Bayat köyü Taş Kaynar Mahallesi’nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 50 metre uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Otomobil sürücüsü, kazadan sonra uzun süre uçtuğu uçurumdan kurtulmak için yardım bekledi. Olay yerine gelen çekici marifetiyle otomobil, uçurumdan çıkarıldı.
Yoldan çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine bağlı Bayat köyü Taş Kaynar Mahallesi’nde sürücüsü ve plakası...