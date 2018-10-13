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13 Ekim 2018 Cumartesi 11:50

Yoldan karşıya geçmek isterken canından oldu

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Yoldan karşıya geçmek isterken canından oldu
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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.D. idaresindeki otomobil, yolun karşına geçmek isteyen Hasan Dalkılıç’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Dalkılıç’ı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen Dalkılıç, olay yerinde hayatını kaybetti. Dalkılıç’ın cesedi Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, sürücü M.D. gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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