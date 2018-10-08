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08 Ekim 2018 Pazartesi 13:42

Yolsuzluğu araştıran Bulgar gazeteci, tecavüz edildikten sonra öldürüldü

Bulgaristan’da Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarını araştıran gazeteci Viktoria Marinova’nın tecavüz edildikten sonra öldürüldüğü kaydedildi.

Yolsuzluğu araştıran Bulgar gazeteci, tecavüz edildikten sonra öldürüldü
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Bulgaristan’da Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarını araştıran gazeteci Viktoria Marinova’nın tecavüz edildikten sonra öldürüldüğü kaydedildi.

Bulgaristan’da Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarını araştıran 30 yaşındaki gazeteci Viktoria Marinova Ruse kentinde öldürüldü. Bulgar polisi, cinsen saldırı sonrasında öldürülen genç gazeteci ile ilgili soruşturma başlattı. İçişleri Bakanı Mladen Marinov, gazetecinin tecavüze uğradığını doğrularken, genç gazetecinin cansız bedeninin Cumartesi akşamı kentteki bir parkta bulundu. Polis, yanında bulunan cep telefonu, otomobil anahtarı, bazı kıyafetleri ile gözlüğünün de kayıp olduğunu duyurdu.

Avrupa Birliği fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarını araştıran Marinova’nın bu araştırmasıyla ilgili öldürülüp öldürülmediği araştırılıyor.

AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, genç gazetecinin öldürülmesi haberini şaşkınlıkla karşıladıklarını ifade etti.

Marinova, son bir yılda AB ülkeleri içinde öldürülen üçüncü gazeteci oldu. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Malta’da Daphne Caruana Galizia adında bir gazeteci, Şubat ayında ise Slovakya’da Jan Kuciak ve nişanlısı Martina Kusnirova daha öldürülmüştü.
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