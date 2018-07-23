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23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:50

Yolsuzlukla suçlanan Güney Koreli milletvekili intihar etti

Güney Kore’nin önemli milletvekillerinden Roh Hoe-chan, yolsuzlukla suçlanınca intihar etti.

Yolsuzlukla suçlanan Güney Koreli milletvekili intihar etti
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Güney Kore’nin önemli milletvekillerinden Roh Hoe-chan, yolsuzlukla suçlanınca intihar etti.

Sol eğilimli Adalet Partisi başkanı Roh Hoe-chan, fikir hırsızlığı yaparak bir blog yazarından 44 bin dolar almakla suçlanıyordu. Roh Hoe-chan, bu sabah bir apartmanın önünde ölü bulundu. Polis yaptığı incelemede, Hoe-chan’in atlayarak intihar ettiğini ve bir intihar mektubu yazdığını tespit etti. Hoe-chan, yazdığı intihar mektubunda para aldığını kabul ederken, görevini kötüye kullanma iddiasını reddetti.

Dünyada en çok intihar vakasının görüldüğü Güney Kore’de, en çok yolsuzluk yapan politikacılar ve şirket yöneticileri intihar ediyor. Ülkedeki intihar vakalarının en ünlüsü, 2009 yılında yolsuzluk skandalıyla intihar eden Cumhurbaşkanı Roh Moo-hyun’du.
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