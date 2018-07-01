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01 Temmuz 2018 Pazar 17:28

Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı

Manisa’nın Kula ilçesinde D300 karayolu üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı. Kazada yaya ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı
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Manisa’nın Kula ilçesinde D300 karayolu üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı. Kazada yaya ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 16.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Uşak istikameti jandarma kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D300 karayolu yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen Muhittin Çınar’a (60), İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Mehmet Cemil Çürük (31) yönetimindeki 34 RC 1477 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya Çınar ve motosikletten savrulan sürücü Çürük yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin arından Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Muhittin Çürük, buradaki tedavisinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü Mehmet Cemil Çürük ise Kula Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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