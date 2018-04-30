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30 Nisan 2018 Pazartesi 17:04

Yolun ortasında kendini yakmaya kalkıştı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde eline benzin dolu şişeyi alan bir kişi yolun ortasında kendini yakmak istedi.

Yolun ortasında kendini yakmaya kalkıştı
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde eline benzin dolu şişeyi alan bir kişi yolun ortasında kendini yakmak istedi.

Bodrum Çarşı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, eline benzin şişesi alan N.Ö. yolun ortasında kendini yakmak istedi. Sırtında Türk bayrağı sarılı olan şahıs çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında yolun ortasına oturarak üzerine benzin dökmeye başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli vatandaşı bir süre ikna etmeye çalıştı. Maddi sıkıntılar yüzünden bunalıma girdiğini söylediği öğrenilen N.Ö., gözüne benzin kaçtığı anda polis ekipleri tarafından engellendi. Elinden benzin şişesi alınan şahıs ifadesi alınmak üzere Bodrum Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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