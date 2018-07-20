Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu 6 gözaltı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Yozgat merkezli 3 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’dan Yozgat ve Kırşehir’e uyuşturucu madde getirdiği belirlenen ve okul çevrelerinde, park, bahçelerde sattığı tespit edilen şahıslara yönelik yürütülen çalışmada 3 il de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda H.A, F.A, M.A, H.Ö.K, H.A. ile Ü.H gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada, yüklü miktarda satışa hazır uyuşturucu madde ile 2 tabanca ele geçirildi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.