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20 Temmuz 2018 Cuma 15:00

Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu 6 gözaltı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Yozgat merkezli 3 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu 6 gözaltı
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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Yozgat merkezli 3 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’dan Yozgat ve Kırşehir’e uyuşturucu madde getirdiği belirlenen ve okul çevrelerinde, park, bahçelerde sattığı tespit edilen şahıslara yönelik yürütülen çalışmada 3 il de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda H.A, F.A, M.A, H.Ö.K, H.A. ile Ü.H gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada, yüklü miktarda satışa hazır uyuşturucu madde ile 2 tabanca ele geçirildi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
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