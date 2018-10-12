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12 Ekim 2018 Cuma 13:28

Yüksek hızlı trende yangın paniği

Almanya’da şehirlerarası hizmet veren yüksek hızlı trende yangın çıktı. Tren kullanılamaz hale gelirken, şans eseri can kaybı yaşanmadı.

Yüksek hızlı trende yangın paniği
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Almanya’da şehirlerarası hizmet veren yüksek hızlı trende yangın çıktı. Tren kullanılamaz hale gelirken, şans eseri can kaybı yaşanmadı.

Almanya’da yüksek hızlı trende yangın çıktı. Yolcular arasında büyük panik yaşanan olayda, şans eseri can kaybı yaşanmadı. Frankfurt’tan Köln’e gitmek üzere yola çıkan yüksek hızlı trende yoğun duman ve yükselen alevler paniğe neden oldu. Trenin içerisinde bulunan 510 yolcu acil tahliye edildi. Alman Demiryolu İşletmecisi Deutsche Bahn, Siegburg - Montabaur arasındaki tren hattının kapatıldığını aktardı.

Yangının neden çıktığı ise henüz bilinmiyor.
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