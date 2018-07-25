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25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:23

Yüksekova’da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka köyüne sızan 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Yüksekova'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka köyüne sızan 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgilere göre, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin ve Basyan bölgesinden Yüksekova ilçesinin İkiyaka köyüne (boş) sızan 4 terörist, 3. Piyade Tümen Komutanlığı 7. Hudut Alay Komutanlığının istihbarat çalışması sonucu insansız hava aracıyla tespit edildi. Bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığının icra ettiği hava harekatı ile 4 terörist etkisiz hale getirildi.
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