Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK terör örgütüne ait 1 adet mutfak tüpüne tuzaklanmış EYP, 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet AK-47 kalaşnikof şarjörü ve 3 adet el bombası ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü kaydedildi. Açıklamada, "16 Ekim 2018 günü Yüksekova ilçesi İkiyakalar Bölgesinde operasyon icra edildi. İcra edilen operasyon neticesinde; 1 adet mutfak tüpüne tuzaklanmış El Yapımı Patlayıcı (EYP), 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet AK-47 kalaşnikof şarjörü ve 3 adet el bombası ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
Yüksekova’da silah ve el bombaları ele geçirildi
Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK terör örgütüne ait 1 adet mutfak tüpüne tuzaklanmış EYP, 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet AK-47 kalaşnikof şarjörü ve 3 adet...