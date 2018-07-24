Yunanistan yangını fotoğrafları

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın 25 kilometre kuzeydoğusunda ormanlık alanda başlayan ve en az 60 kişinin ölümüne sebep olan yangının dehşeti kameralara yansıdı.Çok şiddetli ve sürekli yön değiştiren rüzgar birçok sayfiye yerini...

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın 25 kilometre kuzeydoğusunda ormanlık alanda başlayan ve en az 60 kişinin ölümüne sebep olan yangının dehşeti kameralara yansıdı.

Çok şiddetli ve sürekli yön değiştiren rüzgar birçok sayfiye yerini küle çevirdi. Yangının yerleşim alanlarına sıçramasıyla insanlar tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmaları ve yangının zarar verdiği alanlar böyle fotoğraflandı.