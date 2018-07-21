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21 Temmuz 2018 Cumartesi 13:33

Yunanistan’a kaçarken yakalanan 2 FETÖ’cü tutuklandı

Edirne’de, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışırken ‘Hudut Kartalları’ tarafından yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, öğretmenlikten ihraç edilen 2 kişi tutuklandı.

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ'cü tutuklandı
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Edirne’de, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışırken ‘Hudut Kartalları’ tarafından yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, öğretmenlikten ihraç edilen 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı ‘Hudut kartalları’ tarafından önceki gün, 1. Derece Askeri Yasak Bölge’den Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan M.K. ve T.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. M.K. ve T.T.’nin öğretmenlikten ihraç edildikleri ve FETÖ üyeliğinden arandıkları bildirildi.
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