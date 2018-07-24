Yunanistan’da 3 günlük yas ilan edildi

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, başkent Atina’da meydana gelen orman yangınında hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan etti.

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, başkent Atina’da meydana gelen orman yangınında hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan etti.

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, başkent Atina’nın 25 kilometre kuzeydoğusunda Penteli ve Mati bölgelerindeki ormanlık alanda başlayan ve hızla yayılan yangında hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Alınan en son bilgilere göre, başkent Atina’daki ormanlık alanda başlayan ve hızla yayılan yangında ölü sayısı 60’a yükseldi. Bölgede binlerce dönüm arazi, ev ve yüzlerce araç yandı.

Atina’daki Eleftherios Venizelos Havalimanı’na gelen bazı uçaklar yangın sebebiyle diğer havalimanlarına yönlendiriliyor.