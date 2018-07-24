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24 Temmuz 2018 Salı 09:07

Yunanistan’daki yangın felaketinde ölü sayısı artıyor

Yunanistan’ın başkenti Atina’da meydana gelen orman yangınında ölü sayısının 54’e yükseldiği açıklandı.

Yunanistan'daki yangın felaketinde ölü sayısı artıyor
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Yunanistan’ın başkenti Atina’da meydana gelen orman yangınında ölü sayısının 54’e yükseldiği açıklandı.

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın 25 kilometre kuzeydoğusunda Penteli ve Mati bölgelerindeki ormanlık alanda başlayan ve hızla yayılan yangında en az 54 kişinin yanarak can verdiği açıklandı. En az 150 kişinin yaralandığı yangın faciasında ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor. Bölgede binlerce dönüm arazi, ev ve yüzlerce araç da yandı. Yunan itfaiyesi, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Başbakan Aleksis Çipras’ın yangın sebebiyle Bosna-Hersek gezisini yarıda keserek ülkeye geri döndüğü aktarılırken, Çipras’ın yangın felaketinin yaşandığı bölgeleri ziyaret etmesi bekleniyor.
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