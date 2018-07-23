Yunanistan’ın başkenti Atina’da hala kontrol altına alınamayan orman yangınında 1 kişi hayatını kaybetti.Yunanistan devlet televizyonu, başkent Atina’nın yakınlarında çıkan ve hala kontrol altına alınamayan orman yangınında 1 kişinin yanarak can verdiğini duyurdu. Yunanistan basınına yansıyan diğer haberlerde ise 25 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Yunanistan’daki yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Yunanistan’ın başkenti Atina’da hala kontrol altına alınamayan orman yangınında 1 kişi hayatını kaybetti.Yunanistan devlet televizyonu, başkent Atina’nın yakınlarında çıkan ve hala kontrol altına alınamayan orman yangınında 1 kişinin...