ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 08:58

Yunus timlerinden ruhsatsız silaha geçit yok

Adana’da motorize ve zırhlı yunus timleri 2 günde 23 adet ruhsatsız silah ve 898 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Motorize ve Zırhlı Yunus timleri hafta sonu il genelinde şok ve rutin uygulamalarda...

Yunus timlerinden ruhsatsız silaha geçit yok
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Adana’da motorize ve zırhlı yunus timleri 2 günde 23 adet ruhsatsız silah ve 898 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Motorize ve Zırhlı Yunus timleri hafta sonu il genelinde şok ve rutin uygulamalarda 23 adet ruhsatsız silah ele geçirdi. Yunus timleri durdurdukları aracı didik didik ararken, araçlara yapılan zula kısımlardaki silahları buldu. Yapılan uygulamalarda, 10 adet tabanca, 14 adet şarjör, 8 adet pompalı tüfek, 5 adet kurusıkı tabanca ve bunlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Ayrıca, merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi Güneykuşak Bulvarı üzerinde Suriye uyruklu bir şahsın üzerinde yapılan aramada da 898 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku