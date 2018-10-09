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09 Ekim 2018 Salı 17:34

Zabıta memurunu döven daire başkanı hakkında hapis istemi

Emniyet şeridinden geçen zabıta memuruna tokat atarak bayılttığı iddiasıyla görevden uzaklaştırılan dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Zabıta memurunu döven daire başkanı hakkında hapis istemi
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Emniyet şeridinden geçen zabıta memuruna tokat atarak bayılttığı iddiasıyla görevden uzaklaştırılan dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Kartal’da geçtiğimiz yıl aralık ayında dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, trafikte emniyet şeridini kullandığı iddiasıyla zabıta memuru Kenan Fidan’a tokat atarak dövmüştü. Şiddetin etkisiyle zabıta memuru Fidan bayılmıştı. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilmişti.

Olayın ardından görevinden uzaklaştırılan Tayfun Karali hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca “kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama” suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı.

Şüpheli Tayfun Karali hakkında, “kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama” suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edilirse şüpheli, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
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