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18 Kasım 2017 Cumartesi 14:56

Zabıtalara uyuşturucu ile mücadele eğitimi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerine uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Narko rehber eğitmenleri tarafından eğitim semineri verildi.İçişleri Bakanlığı Bakanlığı uyuşturucu ile mücadele uygulama politikası...

Zabıtalara uyuşturucu ile mücadele eğitimi
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerine uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Narko rehber eğitmenleri tarafından eğitim semineri verildi.

İçişleri Bakanlığı Bakanlığı uyuşturucu ile mücadele uygulama politikası kapsamında

Narko rehber eğitimi vermeye başladı. Narko rehber eğitimi kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerine eğitim semineri düzenlendi. Şair Nabi Kültür Merkezinde düzenlenen Eğitim seminerine Zabıta Şube Müdürleri ile Zabıtalar katıldı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Narko Tim uzmanları, uyuşturucu ile mücadele kapsamında alınacak olan önlemler hakkında zabıtalara bilgi verdi. Yaklaşık bir saat süren eğitim seminerinde Zabıtalar bilgilendirildi.

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