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23 Nisan 2018 Pazartesi 19:30

Zamanında müdahale hayat kurtardı

İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsünün dili boğazına kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesi sürücünün hayatını kurtardı.

Zamanında müdahale hayat kurtardı
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İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsünün dili boğazına kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesi sürücünün hayatını kurtardı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında İzmir Konak Ziya Gökalp Bulvarı ile Işılay Saygın Sokak’ın birleştiği noktada meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 35 EA 8244 plakalı araç ile D.B. (20) idaresindeki 35 ZZL 88 plakalı motosiklet çarpıştı. İddiaya göre çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü D.B. karşı kaldırıma sürüklendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kazanın ardından dili boğazına kaçan D.B.’ye zamanında müdahale etmesiyle kazazedenin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Ayağından yaralanan D.B., Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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