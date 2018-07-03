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03 Temmuz 2018 Salı 11:19

Zehir çetesine büyük vurgun: 33 gözaltı

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu sattıkları iddia edilen çeteye yönelik yapılan baskınlarda 33 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 30’u tutuklandı.

Zehir çetesine büyük vurgun: 33 gözaltı
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Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu sattıkları iddia edilen çeteye yönelik yapılan baskınlarda 33 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 30’u tutuklandı.

Bursa İl emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen organize çeteye yönelik baskın düzenledi. Farklı dönemlerde yapılan baskınlarda toplamda 33 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 30’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şahısların adreslerine yapılan operasyonlarda 400 gram metamfetamin, çıkılar halinde paketlenmiş bir miktar sentetik kannabinoid ile bir miktar esrar, kök halinde ele geçirilen Hint kenevirleri ve Hint keneviri tohumları, 4 adet sentetik extacy tablet, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait fişekler, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen 23 bin 500 lira, 100 dolar ve 100 Euro ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 30’u tutuklandı.
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