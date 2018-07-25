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25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:46

Zehir taciri kovalamacanın ardından yakalandı

Tekirdağ’ın merkez ve ilçelerinde zehir ticareti yapan bir kişi uzun kovalamacının ardından yakalandı.

Zehir taciri kovalamacanın ardından yakalandı
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Tekirdağ’ın merkez ve ilçelerinde zehir ticareti yapan bir kişi uzun kovalamacının ardından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir kişinin Tekirdağ merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara İstanbul’dan temin etmiş olduğu yüklü miktarlardaki uyuşturucu maddeleri getirerek toptan olarak satış yaptığı yönünde bilgi üzerine harekete geçti. M.E. isimli şahsı tespit ederek takibe alan ekipler M.E’nin araçla geldiğini öğrenince, TOKİ kavşağında beklemeye başladı. Durdurulmak istenilen araç kaçınca kovalamaca başladı.

Araçtan 4 poşet fırlattı

Aracın peşine düşen polis ekipleri, şahsın kaçarken aracın camından poşetler attığı gördü. Yapılan kovalamaca sonucunda şahıs orantılı güç kullanılarak durduruldu. Şahsın attığı 4 adet poşet içindeki 3 adet ayrı poşet içinde 2 bin 400 gram sentetik kannabinoid, 1 adet poşet içinde 506 gram skunk olduğu değerlendirilen maddeler bulundu. Gözaltına alınan şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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