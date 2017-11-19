Zehir tacirine gözaltı

Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir uyuşturucu taciri yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından...

Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir uyuşturucu taciri yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 28 yaşındaki E.İ. isimli şahıs yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında 2.75 gram gelen metamfetamin maddesinin ele geçirildiği bildirildi.



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Yetkililer, gözaltına alınan E.İ. hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldığını kaydetti.