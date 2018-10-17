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17 Ekim 2018 Çarşamba 11:25

Zehirlenen köpekler sokak ortasında can çekişti

Mardin’in Midyat ilçesinde çok sayıda köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlendi. Cadde ve sokaklarda can çekişen köpeklerin görüntüleri kan dondurdu.Midyat’ta son günlerde çok sayıda köpek, kimliği henüz belirlenemeyen...

Zehirlenen köpekler sokak ortasında can çekişti
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Mardin’in Midyat ilçesinde çok sayıda köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlendi. Cadde ve sokaklarda can çekişen köpeklerin görüntüleri kan dondurdu.

Midyat’ta son günlerde çok sayıda köpek, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce zehirlendi. Cadde ve sokaklarda can çekişen köpeklerin görüntüleri kan dondurdu. Söz konusu durum tepkilere neden olurken, hayvan hakları savunucuları yetkilileri göreve çağırdı. Anadolu Hayvan Hakları Federasyonundan Bahtiye Altın, 9 Ekim’de 19.30-20.00 sıralarında Gündoğan Mahallesi Çağdaş Yaşam İlköğretim Okulu karşısında, gönüllü takibindeki bir köpeğin zehirlenmesiyle fark edilen olayın ilçe merkezindeki birçok zehirleme vakasıyla devam ettiğini belirtti. Altın, “12 Ekim’de 17.00-18.00 sıralarında Poyraz Mahallesi Yeni Derik Caddesinde devam eden zehirleme vakaları, yapılan vahşetin planlanmış olduğunun ispatıdır. Toplum ve çevre sağlığını tehdit eden bu vahim olay hakkında acilen İçişleri Bakanlığınca soruşturma açılarak, ilgili kurumlar tarafından video ve kayıtlarının incelenmesini, tespit edilen ve verilen adreslerde bulunan mobese, güvenlik kameralarının incelenmesini, vatandaşların şahitliğine başvurularak suçu işleyen kişilerin kimlik tespitlerinin yapılmasını, haklarında adli ve idari işlem yapılmasını talep ediyoruz” dedi.
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