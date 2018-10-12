Zehirlenen öğrenci sayısı 61’e yükseldi

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir öğrenci yurdunda yedikleri yemekten zehirlendiği iddia edilen öğrencilerin sayısı 61’e yükseldiği öğrenildi.Edinilen bilgilere göre, Serdivan ilçesinde bulunan bir öğrenci yurdunda öğrenciler...

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir öğrenci yurdunda yedikleri yemekten zehirlendiği iddia edilen öğrencilerin sayısı 61’e yükseldiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Serdivan ilçesinde bulunan bir öğrenci yurdunda öğrenciler yedikleri yemekten zehirlendiği iddia edildi. Dün akşam saatlerinden itibaren rahatsızlanan öğrenciler yurda çağrılan ambulanslar ile ToyotaSa Acil Yardım Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine (SEAH) kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Dün akşamdan itibaren hastanelere başvuran öğrenci sayısının 61’e yükseldiği öğrenildi. 12 SEAH, 12 ToyotaSa Hastanesinde toplam 24 öğrencinin ise hastanede yattığı ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi.