’Zeynep’in akıbeti merak ediliyor

Ankara-Trabzon seferini yaparken 13 Ocak günü Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak pistten çıkan ve ardından bulunduğu yerden yaklaşık 20 saat süren çalışma ile çıkartılarak piste çekilen Pegasus Havayolları’na...

Ankara-Trabzon seferini yaparken 13 Ocak günü Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak pistten çıkan ve ardından bulunduğu yerden yaklaşık 20 saat süren çalışma ile çıkartılarak piste çekilen Pegasus Havayolları’na ait ’Zeynep’ isimli uçak 3,5 aydır apronda bekletiliyor

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait PC 8622 sefer sayılı 162 yolcu ve 6 mürettebatın olduğu Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak pistin kuzey yönünde deniz tarafına yönelerek iniş takımları balçığa saplanması sonucu denize 25 metre kala durabilmişti. Kazada yolcular sağ salim kurtarılırken, 20 saat süren çıkarılma operasyonuyla uçak saplandığı yerden kurtarılarak Trabzon Havalimanı’nda güvenli bir bölgeye çekilmişti.

3,5 ayı aşkın süredir Trabzon Havalimanı apronunda taksi pozisyonunda bekletilen ’Zeynep’ isimli Pegasus Havayolları’na ait uçak kaza sonrası Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından kütüphane, sosyal ve kültürel hizmetlerde kullanılmak amacıyla Pegasus Havayolları’ndan istenmiş ancak belediyeye olumlu bir dönüş yapılmamıştı.

Uçağın sigorta şirketinden Pegasus Havayolları tarafından satın alındığı ve uçağın teknik aksamının zaman zaman parça tedariki için havayolu şirketi tarafından kullanıldığı öğrenilirken, uçağın bundan sonraki akıbeti ile ilgili herhangi bir açıklama bugüne kadar yapılmadı.

Kurtarma çalışmaları 20 saat sürmüştü

Ankara-Trabzon seferini yaparken Trabzon Havalimanı’na 13 Ocak akşamı indikten sonra pistten çıkan Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağının bulunduğu yerden kaldırılması amacıyla Trabzon Havalimanı saat 04.00’ten itibaren 24 saatliğine uçuşa kapatılmıştı. Havalimanının uçuşlara kapatılmasının ardından uçağı bulunduğu yerden çıkartılma çalışmaları kapsamında ilk olarak 500 ve 350 tonluk vinçlerin uçağın hemen yanına kurulumu yapılarak çalışmalara başlanmış, uçağın pist üzerine indirilmesi çalışmasına yaklaşık 100 kişilik bir ekip katılırken, operasyonda uçağın bir zarar görmemesi ve tek parça halinde bulunduğu yerden çıkartılması için büyük gayret gösterilmişti. Çok yavaş hareket ettirilerek Trabzon Havalimanı’nda güvenli bir yere çekilen uçağın kurtarma çalışmaları 20 saat sürmüştü.