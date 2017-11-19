Zeytin hırsızı polisten kaçamadı

Bursa’da bir firmadan değeri yaklaşık 350 bin TL’lik zeytini yükledikten sonra ortadan kaybolan tır ve sürücüsü, polis ekiplerinin sıkı takibi sonrası yakalandı.

Bursa’da bir firmadan değeri yaklaşık 350 bin TL’lik zeytini yükledikten sonra ortadan kaybolan tır ve sürücüsü, polis ekiplerinin sıkı takibi sonrası yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa’nın Gemlik ilçesinden 58 UD 229 sahte plakalı tıra 350 bin TL değerindeki 26 ton zeytini yükleyen Mustafa E. ve Doğan S. isimli şahıslar, zeytinleri aradan geçen 24 saatlik zamana rağmen İstanbul’daki alıcıya teslim etmedi. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine güvenlik kameraları ile çevre il ve ilçelerdeki KGS sistemleri takip altına alındı. Sahte plakalı tırın gerçek plakasına ulaşılırken ekipler, 50 EN 955 gerçek plakalı tırın İstanbul Ambarlı limanı garajında park halinde olduğunu belirledi. İstanbul Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortak yapılan operasyonda tır, kasasındaki zeytinlerle birlikte ele geçirdi. Tırda bulunan ve evrakta sahtecilik suçundan arandığı tespit edilen Doğan S. isimli vatandaş polis tarafından gözaltına alınırken, 350 bin TL’lik zeytin Gemlik’te bulunan mal sahibine akşam saatlerinde tutanakla teslim edildi.



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Gemlik İlçe Emniyet Müdürü, zeytin hırsızlarının bulunmasında gayret gösteren polis ekiplerini tebrik ederek, “Vatandaşlarımızın dikkatli ve duyarlı olmasını istiyoruz. En ufak bir şüpheli durumda ücretsiz hizmet veren 155 polis imdat ve 156 jandarma imdat hatlarını arayarak bilgi vermelerini istiyoruz” dedi.