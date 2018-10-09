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09 Ekim 2018 Salı 10:08

Zeytinburnu açıklarında kazaya karışan gemiler havadan görüntülendi

Zeytinburnu açıklarında demirli bekleyen iki geminin çarpışması sonrası gemilerdeki son durum havadan görüntülendi.

Zeytinburnu açıklarında kazaya karışan gemiler havadan görüntülendi
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Zeytinburnu açıklarında demirli bekleyen iki geminin çarpışması sonrası gemilerdeki son durum havadan görüntülendi.

Liberya bayraklı TK Rotterdam isimli kargo gemisi ve Panama bayraklı Bosphorus King gemisi demirli beklerken çarpışmıştı. Bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesinin ardından son durum havadan görüntülendi. Müdahale sonrası gemilerin birbirinden uzaklaştırıldığı ve tehlikeli bir durumun olmadığı görüldü. Öte yandan görüntülerde kıyı emniyeti ekiplerinin çalışmalarının sürdürdüğü görülüyor.
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