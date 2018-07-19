19 Temmuz 2018 Perşembe 19:10 Zeytinburnu’nda Veliefendi Hipodrom yanında metruk, eskiden tekstil atölyesi olarak kullanılan binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmek için olay yerindeki ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. IHAAW191024-ASA/19-07-2018 - Zeytinburnu’nda Veliefendi Hipodrom yanında metruk, eskiden tekstil atölyesi olarak kullanılan binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmek için olay yerindeki ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. 19.07.2018 19:10:24 TSI NNNN

IHAAW191024-ASA/19-07-2018 - Zeytinburnu’nda Veliefendi Hipodrom yanında metruk, eskiden tekstil atölyesi olarak kullanılan binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmek için olay yerindeki ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. 19.07.2018 19:10:24 TSI NNNN