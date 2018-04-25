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25 Nisan 2018 Çarşamba 10:39

Zeytinyağı ve bal hırsızları tutuklandı

İZMİR (İHA) – İzmir’de zeytinyağı ve bal çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.İzmir’in Bergama ilçesi Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ö.Ü, S.D. ve H.B. isimli şahısların İzmir’in ilçelerinde zeytinyağı...

Zeytinyağı ve bal hırsızları tutuklandı
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İZMİR (İHA) – İzmir’de zeytinyağı ve bal çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.

İzmir’in Bergama ilçesi Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ö.Ü, S.D. ve H.B. isimli şahısların İzmir’in ilçelerinde zeytinyağı ve bal çaldıkları tespit etti. 3 şüpheli jandarma ekiplerinin başlattığı sıkı takip sonucu İzmir’in Kiraz ilçesinde yakalandı. Hırsızlık zanlısı üç kişinin Bergama’ya bağlı Bozköy Mahallesi’nden 260 litre zeytinyağı, Dikili’den 300 litre zeytinyağı ve 40 kilogram bal, Tire’den 300 litre zeytinyağı ve Menemen’den 320 litre zeytinyağı çaldığı tespit edildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan 3 kişi, Bergama Faruk İlker Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra mahkemeye sevk edildi. S.D. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.Ü. ve H.B. tutuklanarak Bergama M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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