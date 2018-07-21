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21 Temmuz 2018 Cumartesi 17:57

Zift kağıtlarının tutuştuğu çatıda yangın çıktı

Eskişehir’de bir binada, çatı onarımında kullanılan zift kağıtlarının tutuşması sonucu yangın çıktı.Edinilen bilgiye göre; Olay Hoşnudiye Mahallesi Ahmet Kanatlı Caddesi üzerinde bulunan Devlet Demiryolları lojmanlarında gerçekleşti....

Zift kağıtlarının tutuştuğu çatıda yangın çıktı
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Eskişehir’de bir binada, çatı onarımında kullanılan zift kağıtlarının tutuşması sonucu yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre; Olay Hoşnudiye Mahallesi Ahmet Kanatlı Caddesi üzerinde bulunan Devlet Demiryolları lojmanlarında gerçekleşti. Akşamüstü sularında lojman içerisinde çatı bakım ve onarımı yapılan bir binada zift kağıtları tutuştu. Daha sonra yanan kağıtlar, çatının tahta iskelesine de sıçrayarak daha da büyüdü. Çatı katından yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine 5 itfaiye aracıyla gelen ekipler, çatıya çıkarak yangına müdahaleye başladı. Meydana gelen yoğun dumandan dolayı ekipler zor anlar yaşasa da yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan çatıda kimsenin olmaması sebebi ile zarar gören olmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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