Zihinsel engelli gençten haber alınamıyor

Kırıkkale’de kaybolan yüzde 50 zihinsel engelli genci bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde zihinsel engelli Ahmet Turhan (24), 10 gün önce ilçeye bağlı Yeni Öz Mahallesi’ndeki dedesi Feyyaz Tekin’in evine ziyarete geldi. Bir süre burada dedesiyle birlikte kalan Turhan, 5 Ekim Cuma günü gündüz vakti evden ayrılarak bir daha geri dönmedi. Zihinsel engelli genci bulmak için Sulakyurt İlçe Kaymakamlığı tarafından kriz masası oluşturuldu. AFAD, jandarma, polis ve belediye ekipleri tarafından arama çalışmaları 6. günde de devam ediyor. İlçeye bağlı 26 köy muhtarlıklarına da haber verildi.

Daha çok tarım arazilerinde arama yapan ekipler, engelli gencin bir izine ulaşamadı.

Kayıp çocuğun babası Adem Turhan, "8-10 gündür dedesinin yanında kalıyordu. Oradan Cumartesi günü kaybolduğunu öğrendik. Ondan sonra aramaya çıktık. 5 gündür yok. Hiçbir şeyine rastlanılmadı. Hiç gören de yok. Yüzde 50 engelli. Bulunmasını istiyorum" diye konuştu.