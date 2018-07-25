ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:04

Zihinsel engelli kıza cinsel istismar

Bursa’da 17 yaşındaki engelli kıza cinsel istismarda bulunan 2 kişi, kızın ailesine olayı anlatmasıyla yakayı ele verdi. Gözaltına alınan sanıklar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zihinsel engelli kıza cinsel istismar
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bursa’da 17 yaşındaki engelli kıza cinsel istismarda bulunan 2 kişi, kızın ailesine olayı anlatmasıyla yakayı ele verdi. Gözaltına alınan sanıklar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Bursa’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.E. ile arkadaşı İ.A. 17 yaşındaki engelli H.N.G.’yle cinsel ilişkiye girdi. Başına gelenlere bir anlam veremeyen H.N.G. iddialara göre yaşadıklarını ailesine anlattı. Duydukları karşısında büyük şaşkınlık yaşayan aile kızlarından şahısların kim olduğunu teşhis etmesini istedi. Genç kız şahısları teşhis etti ve aile soluğu emniyette aldı. E.E. ile İ.E.’nin kızlarına cinsel istismarda bulunduğunu öne sürerek şikayetçi olan ailenin ihbarını değerlendiren Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin yakalanması için çalışmalara başladı. Çalışmalar neticesinde gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Hakim karşısına çıkan şahıslardan E.E. söz konusu iddiaları kabul edip engelli kızla cinsel ilişkiye girdiğini kabul ederken, diğer sanık İ.A. ise suçlamayı kabul etmedi. Sanıklar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku