Zihinsel engelli kıza cinsel istismar

Bursa’da 17 yaşındaki engelli kıza cinsel istismarda bulunan 2 kişi, kızın ailesine olayı anlatmasıyla yakayı ele verdi. Gözaltına alınan sanıklar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Bursa’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.E. ile arkadaşı İ.A. 17 yaşındaki engelli H.N.G.’yle cinsel ilişkiye girdi. Başına gelenlere bir anlam veremeyen H.N.G. iddialara göre yaşadıklarını ailesine anlattı. Duydukları karşısında büyük şaşkınlık yaşayan aile kızlarından şahısların kim olduğunu teşhis etmesini istedi. Genç kız şahısları teşhis etti ve aile soluğu emniyette aldı. E.E. ile İ.E.’nin kızlarına cinsel istismarda bulunduğunu öne sürerek şikayetçi olan ailenin ihbarını değerlendiren Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin yakalanması için çalışmalara başladı. Çalışmalar neticesinde gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Hakim karşısına çıkan şahıslardan E.E. söz konusu iddiaları kabul edip engelli kızla cinsel ilişkiye girdiğini kabul ederken, diğer sanık İ.A. ise suçlamayı kabul etmedi. Sanıklar tutuklanarak cezaevine gönderildi.