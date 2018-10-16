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16 Ekim 2018 Salı 17:56

Zimbabve Devlet Başkanı Mnangagwa’ya kolera aşısı

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa ve kabinesine kolera tehlikesine karşı aşı yapıldı.

Zimbabve Devlet Başkanı Mnangagwa'ya kolera aşısı
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Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa ve kabinesine kolera tehlikesine karşı aşı yapıldı.

Zimbabve Enformasyon Bakanlığı, Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa ve kabinesindeki bakanlarına bugün kolera tehlikesine karşı aşı yapıldığını bildirdi. Bakanlık aşıların halka güvenli olduğunu göstermek için yapıldığını açıkladı. Aşılar Sağlık ve Çocuk Bakanı Obadiah Moyo tarafından yapıldı.

Zimbabve hükümeti yağmur mevsiminden önce, yağan yağmurların kolera hastalığı riskini arttıracağı düşüncesiyle bir aşı kampanyası başlattı. Hükümet yüksek riskli bölgelerde 1,5 milyon insanın aşılanmasını hedeflediğini söyledi.

Zimbabve’de hükümetin olağanüstü hal ilan ettiği Kolera salgınında 50 kişi hayatını kaybetti.
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