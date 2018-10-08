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08 Ekim 2018 Pazartesi 11:05

Zincirleme kaza kamerada

Hatay’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine girdi. Kaza anı bir araç kamerası tarafından görüntülendi.Alınan bilgiye göre, Antakya yolunda 31 E 1676 ve 31 D 7846 plakalı kamyonetler ile 33 AYS 42 ve 31 FY 609 plakalı...

Zincirleme kaza kamerada
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Hatay’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine girdi. Kaza anı bir araç kamerası tarafından görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Antakya yolunda 31 E 1676 ve 31 D 7846 plakalı kamyonetler ile 33 AYS 42 ve 31 FY 609 plakalı otomobillerin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı, kamyonetin araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
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