Zincirleme kazada otomobil ve tır Kızılırmak’a düştü

Kayseri’de zincirleme kaza sonrası bir otomobil ve tır yaklaşık 15 metre yükseklikten Kızılırmak’a düşerken, kazada 7 kişi yaralandı. Sıkışan tır sürücüsü ise ekipler tarafından senaryoları aratmayan bir operasyonla kurtarıldı.

Kayseri’de zincirleme kaza sonrası bir otomobil ve tır yaklaşık 15 metre yükseklikten Kızılırmak’a düşerken, kazada 7 kişi yaralandı. Sıkışan tır sürücüsü ise ekipler tarafından senaryoları aratmayan bir operasyonla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Ankara karayolunun 30. kilometresinde 38 ADU 077 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden Kızılırmak’a düştü. Otomobilin ırmağa düştüğünü gören 51 ER 078 plakalı pikap ile 38 DK 790 plakalı otomobil, aracın köprüden aşağıya düştüğünü görmesiyle ani firen yaptı. Arkalarında seyreden plakalı A.R.A.’nın sürücüsü olduğu Azerbaycan plakalı 99 AZ 285 plakalı tır ise ani fren yapan araçlara çarparak Kızılırmak’a düştü, kazada 51 plakalı pikap köprüde asılı kaldı.

Kazanın ardından olay yerine 112, polis, AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ve arama kurtarma ekipleri de yaralılara müdahale etti. Tır sürücüsü A.R.A. sıkıştığı yerden ekiplerce suya kapılmaması için film senaryolarını aratmayan bir operasyonla kurtarıldı. Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.