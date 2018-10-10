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10 Ekim 2018 Çarşamba 15:21

Zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi şehir merkezinde 2 dolmuş ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza sonrasında olay yerinde panik dolu dakikalar yaşandı.Kaza, saat 13.30 sıralarında Adapazarı ilçesi Tığcılar...

Zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesi şehir merkezinde 2 dolmuş ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza sonrasında olay yerinde panik dolu dakikalar yaşandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Adapazarı ilçesi Tığcılar Mahallesi Atatürk Bulvarı Yeni Camii istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. idaresindeki 54 T 0414 plakalı kırmızı dolmuş yolun karşısına geçmek isteyen 2 yayaya çarpmamak için fren yaptı. Daha sonrasında aynı istikamette gitmekte olan E.S. idaresindeki 54 T 0265 kırmızı dolmuş ve A.İ. kontrolündeki 54 M 0394 plakalı minibüs önlerinde fren yapan 54 T 0414 plakalı kırmızı dolmuşa çarptı. 2 dolmuş ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme kazada çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan yolculardan Emine T., Yüksel T. ve Hanife Ebrar G. yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan yaşanan zincirleme kaza sonrasında bulvarda panik dolu dakikalar yaşandı. Kazanın yaşandığı bölgede kısa süreli trafik oluştu. Kaza yapan araçların yoldan çekilmesi sonucu trafik normal seyrine döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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