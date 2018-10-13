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13 Ekim 2018 Cumartesi 22:04

Zonguldak Emniyetinden ‘Hırsız Kapanı’ uygulaması

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘Hırsız Kapanı’ uygulamasında 17 şüpheli yakalanırken, adli makamlara sevk edilen şahıslardan 10’u tutuklandı.Ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan ‘Hırsız Kapanı’ uygulaması...

Zonguldak Emniyetinden ‘Hırsız Kapanı' uygulaması
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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘Hırsız Kapanı’ uygulamasında 17 şüpheli yakalanırken, adli makamlara sevk edilen şahıslardan 10’u tutuklandı.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan ‘Hırsız Kapanı’ uygulaması kapsamında Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından da aranan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Zonguldak genelinde yapılan uygulama kapsamında çeşitli suçlardan araması olan 17 şahıs yakalandı. Aynı gün içinde adli makamlara sevk edilen şahıslardan 7’si serbest kalırken, 10’u tutuklandı.
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