Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

Zonguldak merkezli 7 ilde yapılan FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bylock kullandığı ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Zonguldak merkezli Konya, Bursa, İstanbul, Elazığ, Gaziantep ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda açığa alınan Kdz. Ereğli eski Gençlik ve Spor Müdürü Haydar Ü., okul müdürü Ruhi K.’nın da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında esnaf, işçi ve sac tüccarının da bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin eş zamanlı ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bilgisayar ve dökümanlara da el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Öte yandan diğer 6 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.