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16 Ekim 2018 Salı 16:07

Zonguldak merkezli kripto FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Zonguldak merkezli düzenlenen kripto FETÖ operasyonunda 3’ü asker, 1’i askeri öğrenci olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak merkezli kripto FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
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Zonguldak merkezli düzenlenen kripto FETÖ operasyonunda 3’ü asker, 1’i askeri öğrenci olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandıkları iddia edilen KHK’yla ihraç edilen 3’ü astsubay, 1’i askeri öğrenci olmak üzere 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Zonguldak merkezli düzenlenen eş zamanlı Ankara, Sakarya, Manisa ve İstanbul’da yapılan operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Öte yanda bir şüphelinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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