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19 Kasım 2017 Pazar 12:59

Zonguldak Sahil Güvenlik bot komutanı FETÖ’den gözaltında

Zonguldak Sahil Güvenlik Bot Komutanı, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Zonguldak Sahil Güvenlik bot komutanı FETÖ'den gözaltında
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Zonguldak Sahil Güvenlik Bot Komutanı, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Zonguldak Sahil Güvenlik Bot Komutanı Yüzbaşı Y.Ç. gözaltına alındı. Hakkında "Terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltı kararı çıkartılan Y.Ç., TEM ekiplerince düzenlenen operasyonda ikametinde gözaltına alındı. Atatürk Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Çanakkale’ye götürüldü. TEM ekipleri Y.Ç.’nin evinde ve iş yerinde yaptığı aramalarda ele geçirilen dokümanlara da el koydu.

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